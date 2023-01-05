الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 12:30 م

تركيا تعلن تحييد 12 عنصرا من "العمال الكردستاني" في سوريا-فيديو

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 12 عنصرا من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري، بمنطقة عفرين وشمال شرق سوريا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" فيديو للعملية وقالت: "تستمر حرب قواتنا المسلحة ضد الإرهاب ليل نهار بعزم. تم تحييد 12 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني- وحدات حماية الشعب - الذين حاولوا تنفيذ هجوم من أجل الإخلال ببيئة السلام والأمن في منطقتي عمليتي غصن الزيتون ونبع السلام".

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