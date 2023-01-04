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الأربعاء، 04-01-2023 04:07 م

الجيش الأمريكي يعلن إصابة إحدى قواعده في سوريا بصاروخين

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الوكيل الاخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، سقوط صاروخين على قاعدة تضم قوات أمريكية في شرق سوريا، دون التسبب في أي خسائر بشرية أو مادية.

وقالت القيادة في بيان نشرته عبر "تويتر": "استهدف صاروخان قوات التحالف في موقع دعم البعثة "كونوكو" شمال سوريا اليوم في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لسوريا. لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو ممتلكات التحالف".

وأفادت بأن "أعضاء من قوات سوريا الديمقراطية زاروا موقع مصدر الصاروخ ووجدوا صاروخا ثالثا لم يتم إطلاقه".

وقال جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "الهجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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