هزة أرضية بالقرب من سواحل أستراليا

الوكيل الإخباري - أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل أستراليا.

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وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 117 كم شمال شرقي مدينة ملبورن، إحدى أكبر المدن الأسترالية التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة ، حيث كانت البؤرة بعمق كيلومترين.



ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات جراء الهزة الأرضية.

ولم يصدر أيضا أي إنذار بشأن موجات التسونامي.

المصدر : روسيا اليوم

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