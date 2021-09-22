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الأربعاء، 22-09-2021 07:13 ص

هزة أرضية بالقرب من سواحل أستراليا

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الوكيل الإخباري - أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل أستراليا.

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وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 117 كم شمال شرقي مدينة ملبورن، إحدى أكبر المدن الأسترالية التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة ، حيث كانت البؤرة بعمق كيلومترين.


ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات جراء الهزة الأرضية.
ولم يصدر أيضا أي إنذار بشأن موجات التسونامي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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