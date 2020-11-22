هزة أرضية تضرب ولاية في الجزائر

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 على سلم ريختر، ضربت صباح اليوم الأحد، ولاية سكيكدة شمال شرقي البلاد.

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وجاء في بيان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء"، تم تسجيل الهزة عند الساعة 04:53 صباحا بالتوقيت المحلي (03:53 بتوقيت غرينتش).

ولم تصدر أية معطيات رسمية حول ما إذا كانت الهزة قد تسببت في خسائر بشرية أو مادية.

المصدر : روسيا اليوم

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