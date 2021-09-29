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الأربعاء، 29-09-2021 08:42 ص

هنغاريا تتهم الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير

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الوكيل الإخباري - قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن الاتحاد الأوروبي يطبق معايير مزدوجة تجاه خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "السيل الشمالي-2".

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وأضاف الوزير الهنغاري: "نحن لسنا جزءا من هذا المشروع، ولكن لا يمكننا أن نعارضه. ويمكنني القول، إن هناك معايير مزدوجة غير مقبولة".

 

وأشار بيتر سيارتو، إلى أن المفوضية الأوروبية "قتلت" المشروع السابق – "السيل الجنوبي"، الذي كان يجب أن يزيد من تنويع طرق نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا الوسطى.


وقال الوزير: "والآن مرة أخرى، لا نرى أي تشجيع من جانب المفوضية. لا يمكنني تصور أية أعذار، أو أسباب يمكن أن تقدمها هذه المفوضية. كل ذلك ليس إلا استخداما للمعايير المزدوجة".

وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت توقيع هنغاريا عقدا طويل الأجل لتوريد الغاز من روسيا. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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