هيئة الصحة الوطنية البريطانية تبرم صفقة بشأن أغلى عقار في العالم

الوكيل الاخباري - ابرمت هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية (NHS) إتفاقية لتزويد المرضى لما يُعتقد أنه أغلى دواء في العالم تم تطويره حتى الآن، وهو علاج منقذ للحياة يعطى لمرة واحدة يبلغ سعره 2.8 مليون جنيه إسترليني.

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وقالت هيئة الـ (بي بي سي) اليوم الجمعة، إن دواء(Libmeldy)، الذي طورته شركة ( Orchard Therapeutics) البريطانية، لعلاج حثل المادة البيضاء المتبدل اللون (MLD)، وهو اضطراب وراثي نادر ومميت عند الرضع والأطفال الصغار.



ونقلت الهيئة عن بيان لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، أنه يمكن الان تقديم الدواء للمرضى الصغار في إنجلترا بعد أن تفاوضت هيئة الخدمات بشأنه على خصم كبير.



وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، "هذا الدواء الثوري ينقذ حياة الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من هذا الاضطراب الوراثي المدمر، وسوف يجنب أسرهم حزنا لا يوصف".



وأشارت الهيئة، إلى أن خمسة أطفال مصابين بهذا الاضطراب يولدون في إنجلترا كل عام.

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