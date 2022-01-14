موسكو ترفض اتهامات واشنطن

الوكيل الاخباري - رفضت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الجمعة اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية لشركة "بارسيك" الروسية بالمساهمة في دعم برامج كوريا الشمالية الصاروخية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي: ان "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تشويه الحقائق وتطلق اتهامات باطلة وغير مبررة بأن روسيا تساعد في تطوير البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، دون أن تقدم أي دليل".
وأضاف البيان:" موسكو متمسكة بكافة التزاماتها في عدم الانتشار النووي، سواء في إطار مجلس الأمن الدولي أو الآليات الدولية متعددة الأطراف التي تشارك فيها".
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