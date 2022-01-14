السبت 15-01-2022
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الجمعة، 14-01-2022 11:50 م

موسكو ترفض اتهامات واشنطن

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الوكيل الاخباري - رفضت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الجمعة اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية لشركة "بارسيك" الروسية بالمساهمة في دعم برامج كوريا الشمالية الصاروخية.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي: ان "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تشويه الحقائق وتطلق اتهامات باطلة وغير مبررة بأن روسيا تساعد في تطوير البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، دون أن تقدم أي دليل".


وأضاف البيان:" موسكو متمسكة بكافة التزاماتها في عدم الانتشار النووي، سواء في إطار مجلس الأمن الدولي أو الآليات الدولية متعددة الأطراف التي تشارك فيها".

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