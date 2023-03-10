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الجمعة، 10-03-2023 04:38 م

واشنطن تعلق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

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الوكيل الإخباري - علقت الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة، على البيان الثلاثي المشترك الصادر من السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض قوله: "واشنطن على علم بتقارير استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".

وأضاف: "بشكل عام، واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في الشرق الأوسط".

وتابع: "يعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع، من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس جو بايدن خلال زيارته الماضية للمنطقة".

وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، التي جرى قطعها عام 2016. ( سكاي نيوز )



 




 

 


 

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