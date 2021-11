واشنطن تعلن عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا

الوكيل الإخباري-أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من استيلاء قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي"، على بلدتي ديسي وكومبولتشا في شمال إثيوبيا.

وقال وزير الخارجية ألأمريكي، أنتوني بلينكن، على "تويتر"، إن "استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية الأليمة في شمال إثيوبيا".

The United States is alarmed by reports of the TPLF takeover of Dessie and Kombolcha. Continued fighting prolongs the dire humanitarian crisis in northern Ethiopia. All parties must stop military operations and begin ceasefire negotiations without preconditions.