الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي و مجموعة الوكيل للإعلام تبرمان اتفاقية تعاون في مجال اللوحات الرقمية

ذمم مشتركي الكهرباء الأردنية تتجاوز نصف مليار دينار

95 ألف طالب سيتقدمون لـ ' تكميلية التوجيهي'

مصادرة 30 بسطة عشوائية في جرش

كريشان: دخول شحنة غذائية غير صالحة للإستهلاك إلى المملكة

تأمين صحي الضمان: العلاج بالمستشفيات الخاصة والاقتطاع 3%

مهيدات للنواب: الغذاء الاردني يتعرض لحملة تشويه واضحة

الادارة المحلية: لجنة للتحقق بشكوى على بلدية إربد الكبرى

وزارة المياه : تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة

الإثنين، 01-11-2021 10:37 ص

واشنطن تعلن عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا

420FEC2C-6CF1-405D-A99C-422C24E081E7


الوكيل الإخباري-أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من استيلاء قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي"، على بلدتي ديسي وكومبولتشا في شمال إثيوبيا.

اضافة اعلان

 

وقال وزير الخارجية ألأمريكي، أنتوني بلينكن، على "تويتر"، إن "استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية الأليمة في شمال إثيوبيا".


وطالب بلينكن جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.


وأعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، أمس السبت، سيطرتها الكاملة على مدينة ديسي الإستراتيجية بإقليم أمهرة بشمال إثيوبيا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
315px-بورتسودان_-_الميناء_ليلاً

رفع الحصار عن ميناء بورتسودان لشهر واحد اعتبارا من اليوم الاثنين

615c878942360416850cce09

رئيس الوزراء اللبناني يناشد قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر

News-P-615294-637713572843020483

إعادة اعتقال رئيس الحزب الحاكم السابق في السودان

16176096234572447966_1000x669

نائب رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته

11-1

أردوغان يعود لتركيا بدلا من غلاسكو بشكل مفاجئ

22ipj-3

البحرية الإيرانية تحبط هجوما للقراصنة على ناقلة نفط

أخبار متعلقة
واشنطن

واشنطن: ننتظر توضيح أنقرة حول قرارها طرد سفراء عدد من الدول

امري

أمريكا تشكر قطر على المساعدة في إجلاء مواطنيها من أفغانستان