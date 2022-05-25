الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 09:07 ص

واشنطن تكشف هوية المتهم الرئيس بالتخطيط لاغتيال بوش

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الوكيل الاخباري- كشفت السلطات الأمريكية عن هوية المتهم الرئيس بالتخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في دالاس.

وأعلنت أنّها أوقفت الثلاثاء عراقياً مرتبطاً بتنظيم داعش ووجّهت إليه تهمة التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وقالت النيابة العامة في أوهايو في بيان إنّ شهاب أحمد شهاب (52 عاماً) متّهم بـ“مساعدة ودعم مؤامرة تهدف إلى قتل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج دبليو بوش“.

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وأوضح البيان أنّ شهاب حاول تجنيد عراقيين آخرين وإحضارهم لتنفيذ الهجوم وأجرى عمليات استكشاف واستطلاع في دالاس بولاية تكساس قرب أماكن مرتبطة بالرئيس الجمهوري الأسبق (2001-2009).

ووصل شهاب بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة عام 2020 بتأشيرة سياحية وأقام بين كولومبوس في ولاية أوهايو (شمالا) وإنديانابوليس، قبل أن يطلب اللجوء.

كما حاول المتّهم مساعدة رجل، اعتقد أنّه عراقي، على الهجرة إلى الولايات المتحدة لقاء مبلغ مالي.

 

إرم

 




 

 


 

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