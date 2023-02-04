والد الطالب السعودي الذي قتل في أمريكا يكشف تفاصيل جديدة حول مقتله

الوكيل الاخباري - فجر عبدالله الغريبي، والد المبتعث السعودي الذي قتل في الولايات المتحدة الوليد الغريبي، مفاجآت جديدة في حادثة مقتل نجله التي وقعت يوم الاثنين 23 يناير الماضي.

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كشف حساب بنكي

وقال في مقابلة مع "العربية" إنه حصل على كشف حساب من البنك الذي كان يتعامل معه نجله، ليكتشف أن هناك عملية مصرفية تمت من البطاقة البنكية للوليد مؤرخة بيوم 24 يناير في نيوجيرسي، موضحا أن العملية عبارة عن شراء من ماكينة مشروبات.



سيارة القاتلة في نفس المنطقة



وأضاف أن الشرطة أبلغته بأن والد المتهمة بالقتل يعيش في نيوجيرسي، كما أنه تم العثور على سيارة القاتلة في هذه المنطقة.



وكانت جريمة مقتل الغريبي قد وقعت يوم الاثنين 23 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أميركية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.



القبض على المتهمة

وألقت شرطة مدينة فيلادلفيا، القبض على امرأة من جورجيا، على خلفية حادثة الطعن المميتة للمبتعث الوليد الغريبي.



ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة الأميركية نيكول ماري روجرز (19 عاماً) بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

يشار إلى أن الوليد كان يكمل دراسته بأميركا، لكن يد القاتلة طالته قبل تخرجه بنحو شهرين فقط.

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