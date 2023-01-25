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الأربعاء، 25-01-2023 09:05 ص

مستشار سابق في البنتاغون: واشنطن تدرك قرب هزيمة أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - صرح العقيد المتقاعد والمستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، بأن واشنطن تدرك قرب هزيمة كييف، وتريد تسليم الدبابات إلى أوكرانيا فقط لإطالة أمد القتال.

وقال: "أعتقد أنهم يشعرون أنها قضية خاسرة.. وهزيمة أوكرانيا أمر مؤكد ولا مفر منه، والإدارة الأمريكية تحاول فهم كيف يمكن إطالة أمد هذه المعاناة"، مشيرا إلى أن" الحالة المزاجية السائدة في واشنطن (فيما يتعلق بنتيجة الأزمة في أوكرانيا) تغيرت بشكل واضح."

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ووفقا لمكغريغور، تدفع الولايات المتحدة أوروبا، وخاصة ألمانيا، نحو قرارات تعتبر من وجهة نظر قانونية "عدوانا مسلحا"، وأضاف "أعتقد أن الألمان مهتمون حاليا بوقف ذلك".


وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الإدارة الأمريكية تتجه نحو تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتخذوا بعد قرارهم.


وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.


كما ذكرت "بوليتيكو"، أن الولايات المتحدة يمكن أن ترسل ما لا يقل عن 30 دبابة "أبرامز" إلى أوكرانيا كمساعدة عسكرية.


وقال ممثلان عن الإدارة الأمريكية للصحيفة، إن الإعلان عن التسليم قد يتم في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وبحسب الصحيفة، سيتم شراء المعدات العسكرية، ولن يتم تخصيصها من المخزونات الأمريكية الحالية.

 

RT

 




 

 


 

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