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السبت، 21-01-2023 07:54 ص

واشنطن تدعو كييف لتأجيل "الهجوم الكبير" ضد القوات الروسية

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن مسؤولين أميركيين كبارا يحثون أوكرانيا على تأجيل شن هجوم كبير على القوات الروسية إلى حين وصول أحدث إمدادات الأسلحة الأميركية وتوفير التدريب.

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وقال المسؤول، الذي تحدث مع مجموعة صغيرة من الصحفيين طالبا عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة متمسكة بقرارها عدم تقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا في هذا التوقيت، وسط جدل مع ألمانيا بشأن دبابات ليوبارد.


وأضاف أن المحادثات الأميركية مع أوكرانيا حول أي هجوم مضاد كانت في سياق ضمان تكريس الأوكرانيين وقتا كافيا للتدريب أولا على أحدث الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة.


وأعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها سترسل مئات العربات المدرعة إلى أوكرانيا لتستخدمها في القتال.


وقال سيرجي جايداي حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية إن طقس الشتاء السيء يعرقل القتال على خطوط المواجهة، على الرغم من أن موجة باردة تجمد الأرض وتجعلها صلبة من شأنها تمهيد الطريق لأي من الجانبين لشن هجوم بالمعدات الثقيلة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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