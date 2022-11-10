وثائق: بوش أصدر تفويضا بإسقاط طائرة مدنية

الوكيل الاخباري-

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تستعد الإدارة الأمريكية لإصدار سجل المقابلة المشتركة بين الرئيس السابق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني للجنة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي والبنتاغون.ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مصدر مطلع على محتويات الوثيقة إن مقابلة المكتب البيضاوي في أبريل 2004 تطرقت إلى مسائل مثل قرار بوش تفويض تشيني لإصدار أوامر للقوات الأمريكية بإسقاط الطائرات المدنية إذا لزم الأمر.وبحسب ما ورد وصف الرئيس السابق جورج دبليو بوش، الذي كان في فلوريدا خلال الهجمات قبل أن يغادر إلى واشنطن على متن طائرة الرئاسة، قال لتشيني: "نعم ، اشتبك مع العدو - لديك سلطة إسقاط الطائرة" بينما كان نائب الرئيس محصنا في مركز عمليات الطوارئ الرئاسي، وهو مخبأ يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية يقع أسفل الجناح الشرقي للبيت الأبيض.