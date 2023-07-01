تقرير: «حزب الله» أقام موقعاً على «أرض إسرائيلية» حدودية

الوكيل الإخباري - نقل موقع «أكسيوس» الإخباري أمس (الجمعة)، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين القول إن الولايات المتحدة تضغط على حكومة وجيش لبنان، لاتخاذ خطوات من أجل تفكيك موقع أقامه «حزب الله» على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية.

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وقال المسؤولون الذين لم يسمهم الموقع، إن «حزب الله» أقام هذا الموقع في الجانب الإسرائيلي من الحدود قبل أسابيع عدة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.



ووفق مسؤول إسرائيلي كبير، فإن «حزب الله» نصب خيمة في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي، بمنطقة تقع شمال السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان؛ لكنها تبعد 30 متراً جنوبي الخط الأزرق المعترف به دولياً، في منطقة تعتبرها الأمم المتحدة «أرضاً إسرائيلية»، حسب «أكسيوس».



وذكر المسؤول أن الجيش الإسرائيلي لم يدرك وجود الخيمة في الجانب الإسرائيلي إلا بعد مرور أسابيع، حين نصب «حزب الله» خيمة أخرى، ووضع خزان مياه ومولداً كهربائياً في الموقع.



وأشار المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إلى أن مسؤولين في الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) أكدوا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والحكومة والجيش اللبنانيين، ضرورة إخلاء موقع «حزب الله».



ونقل «أكسيوس» عن المسؤول الإسرائيلي الكبير قوله: «هدفنا هو إزالة موقع (حزب الله) من هناك. ونفضل أن يفعل (حزب الله) ذلك بنفسه بدلاً من أن نقوم بقصفه».

الشرق الأوسط