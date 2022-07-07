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الخميس، 07-07-2022 12:56 م

وزيرة الخارجية البريطانية تقطع رحلتها إلى إندونيسيا وتعود إلى لندن

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الوكيل الاخباري- قطعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، رحلتها إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة العشرين على أن تعود إلى لندن بعد أن قرر رئيس الحكومة بوريس جونسون، الاستقالة.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أنه من المقرر أن تصدر تراس بيانا في وقت لاحق اليوم.

يذكر أن قرار جونسون بالتنحي جاء بعد سلسلة استقالات من الحكومة، بعد أن اعترف رئيس الوزراء بأنه كان على علم بمزاعم عن سلوك غير لائق مقدم ضد نائب الرئيس السابق كريس بينشر في عام 2019، لكنه رغم ذلك عينه في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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