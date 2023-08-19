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السبت، 19-08-2023 08:26 م

وزير الدفاع الأوكراني يعلق على تقارير حول استقالته المحتملة

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الوكيل الاخباري -صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، تعليقا على تقارير حول استقالة محتملة من منصبه، ظهرت في وسائل الإعلام الأوكرانية خلال هذا العام، بأنه "قد يستقيل".
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ونقلت النسخة الأوكرانية من صحيفة "كليمينكو تايم" عن ريزنيكوف قوله: "مثل هذه القرارات يتخذها رئيس الدولة، لكن يمكنني أن أستقيل إذا لم يعد لدي القوة وروح الدعابة للضحك على الأشخاص الذين يريدون استقالتي".

وفي يناير 2023، وجدت وزارة الدفاع الأوكرانية نفسها في قلب فضيحة فساد، ثم وردت تقارير في وسائل الإعلام الأوكرانية عن انتهاكات ارتكبها مسؤولو القسم عند شراء الطعام للجيش.

وسبق أن أشارت الكثير من التقارير الإعلامية الغربية وتقارير المحللين إلى فساد كبير بين مسؤولي نظام كييف، حيث أن معظم المساعدات المالية المرسلة لأوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.

وأفادت وسائل الإعلام، أنه يمكن فصل ريزنيكوف مع تعيينه لاحقا في منصب سفير أوكرانيا لدى بريطانيا.

 




 

 


 

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