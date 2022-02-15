وزير خارجية النمسا ينتقد سحب موظفي سفارات دول مختلفة من كييف

الوكيل الإخباري-انتقد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، استدعاء موظفي سفارات دول مختلفة من كييف على خلفية تفاقم الأوضاع حول أوكرانيا.

اضافة اعلان



وأشار الوزير إلى أن النمسا لن تقوم بإجلاء موظفي بعثتها الدبلوماسية من كييف.



وقال الوزير: "أعتقد أن هذه إشارة تثير الشكوك بالنسبة لشعب أوكرانيا - سحب الدبلوماسيين بشكل مسبق. ويجب أن يبقى عناصر السفارة النمساوية هناك (في أوكرانيا) خلال هذه الفترة غير المستقرة طالما أنه يوجد داع يبرر ذلك".

في وقت سابق، أعلنت سفارات الدول المختلفة الموجودة في أوكرانيا، عن إجلاء موظفيها من كييف أو أنها تفكر في مثل هذا الاحتمال، وقامت بعض الدول بنقل سفاراتها إلى مدينة لفوف في غرب البلاد.



روسيا اليوم