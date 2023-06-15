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وزير خارجية هنغاريا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

الخميس، 15-06-2023 09:55 ص

وزير خارجية هنغاريا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إنه، يتوجه إلى روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأشار الوزير الهنغاري، إلى أنه يأمل خلال تواجده هناك، في مناقشة موضوع إمداد بلاده بموارد الطاقة.

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وأضاف سيارتو: "كما وفي السابق، لا تعتبر قضية إمداد هنغاريا بموارد الطاقة، من المسائل السياسية أو الإيديولوجية، لأن التدفئة لا تزال ممكنة فقط بالغاز. نحن ذاهبون إلى بطرسبورغ، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي، للمرة السابعة".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الجاري في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف.

وأكدت مؤسسة "روس كونغرس" أن أكثر من 17 ألف شخص من 130 دولة وإقليم أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي باشر أعماله أمس الأربعاء.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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