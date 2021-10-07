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الخميس، 07-10-2021 04:39 م

وزير سوداني: مخزون القمح يكفي لأربعة أيام

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الوكيل الاخباري- صرح وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ بأن مخزون القمح في البلاد يكفي لأربعة أيام، وتوقع الوصول إلى اتفاق بفتح الطرق والميناء في شرق السودان خلال الساعات المقبلة.

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يأتي هذا التصريح بعد أن أغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة منذ نحو ثلاثة أسابيع مرافق وطرقا حيوية في شرق البلاد للمطالبة بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة الانتقالية.

وقال وزير الصناعة إبراهيم الشيخ في تصريحات له أمس الأربعاء إن "المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة أيام أي 96 ساعة قادمة، ولن تكون هناك أي مشكلة في الدقيق"، متوقعا فتح ميناء بورتسودان والطرق المغلقة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن الإغلاق أثر على حركة النقل والترحيل بشكل أساسي وكبير.

وأضاف: "خلال الثلاثة أسابيع استطعنا أن نغطي العجز في سلعة السكر في كل المناطق بجانب تغطية المناطق التي بها نقص"، موضحا أن غالبية مخازن السكر موجودة داخل الخرطوم وليس في بورتسودان ولا يوجد مبرر لارتفاع أسعاره التي شهدت الأربعاء زيادات كبيرة.

وكشف الوزير أن غالبية السلع دخلت مرحلة الندرة والنفاذ الكامل، وقال: "وارد جدا أن تحدث أزمة خانقة جدا لو استمر الإغلاق أكثر من ذلك".

بدوره، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ألأربعاء إت السلطات ستلجأ إلى نقل الأدوية والأسمدة إلى الخرطوم جوا من شرق السودان بسبب استمرار الإغلاق، مضيفا أن سلعا أخرى مثل الوقود والقمح ولا يمكن نقلها جوا لارتفاع التكلفة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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