الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يهنئ الأميرتين سلمى وايمان بعيد ميلادهما

نقيب الجيولوجيين لـ الوكيل : المياه السوداء في البحر الميت ليست نفطاً

إدارة السير : تفعيل رقم الشكاوي والملاحظات على الواتساب

محاسنة: الاقتراب من المياه الحمراء بالبحر الميت خطر جداً

الحواتمة يوعز بتوسيع خدمة الترخيص من داخل المركبات

الغذاء والدواء لـ الوكيل : إغلاق 145 مستودعا للمواد الغذائية الشهر الماضي

الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى الجيش المصري

خبير: دلتا هي أخطر سلالة كورونا تم تسجيلها في روسيا حتى الآن

الطاقة توضح حول مشروع المصفاة في معان

اجتماع حكومي عاجل بشأن المياه السوداء في البحر الميت

الأحد، 26-09-2021 09:10 ص

السودان.. وفد حكومي رفيع يزور شرق البلاد

61500c444c59b754a4538291


الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة السودان للأنباء أن وفدا رفيع المستوى للجنة الشرق التي كونها المجلس الأعلى للسلام، سيغادر صباح اليوم الأحد إلى شرق البلاد بغرض "الوصول إلى حلول ناجزة" مع المحتجين هناك.

اضافة اعلان

 

وقالت الوكالة إن الوفد الذي يترأسه عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي ويضم في عضويته وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنقل، سيلتقي قيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا.

يأتي ذلك وسط استمرار المجلس الأعلى لنظارات البجا في اعتصاماته بعدد من المنشآت الاستراتيجية بولاية البحر الأحمر، ولاسيما بعد إغلاقه خط أنابيب النفط المغذي للخرطوم، ما ترك البلاد مع مخزون من المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط، حسب تصريح وزير النفط أمس السبت.

المصدر: روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
615028a74c59b757201e34b6

الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى الجيش المصري

مريخ

زلزال لمدة 90 دقيقة على سطح المريخ

ألمانيا

بدء التصويت بالانتخابات الألمانية التشريعية

باك

وفاة 4 عسكريين في تفجير بباكستان

زلزال 2

زلزال بقوة 5 درجات في تايوان

614fbd024236046aad7e293b

مصرع 13 فردا في الجيش اليمني بقصف استهدف حفلا عسكريا

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_ca5b52825fe4417481c301be9b32e616

أنباء عن محاولة انقلابية في السودان

6139b8504236046da3058a24

ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز بمقاطعة موسكو

11-69

قادة انقلاب غينيا يعينون عسكريين حكاما للأقاليم

19_2021-637645566365175883-517

هايتي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 2248

61371fdf4236040c5a48c037

الأسد يصدر قرارا للمتطوعين العسكريين في الجيش السوري

6136fe954236040f3f784bf7

طائرات دعم مصرية إلى السودان