السودان.. وفد حكومي رفيع يزور شرق البلاد

الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة السودان للأنباء أن وفدا رفيع المستوى للجنة الشرق التي كونها المجلس الأعلى للسلام، سيغادر صباح اليوم الأحد إلى شرق البلاد بغرض "الوصول إلى حلول ناجزة" مع المحتجين هناك.

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وقالت الوكالة إن الوفد الذي يترأسه عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي ويضم في عضويته وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنقل، سيلتقي قيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا.



يأتي ذلك وسط استمرار المجلس الأعلى لنظارات البجا في اعتصاماته بعدد من المنشآت الاستراتيجية بولاية البحر الأحمر، ولاسيما بعد إغلاقه خط أنابيب النفط المغذي للخرطوم، ما ترك البلاد مع مخزون من المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط، حسب تصريح وزير النفط أمس السبت.



المصدر: روسيا اليوم