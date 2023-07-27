الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 09:54 ص

وفاة الشيخ سعيد آل نهيان .. بيان صادر عن ديوان الرئاسة بالامارات

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الوكيل الاخباري - نعى رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخاه  الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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