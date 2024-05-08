اعلام عبري ينشر تفاصيل مقتل اسرائيلي في مصر

الوكيل الإخباري- أعلن مصدر مصري مسؤول مساء الثلاثاء أن السلطات المصرية تحقق في واقعة مقتل رجل أعمال يهودي في الإسكندرية.

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وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن مسؤولين بوزارة الخارجية الاسرائيلية ، رجحوا أن يكون مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي ديف كويفر في مصر نجم عن أسباب "قومية" وليست "إجرامية".



وذكرت وسائل إعلام في مصر في وقت سابق أن القتيل يحمل جواز سفر إسرائيليا وكنديا ويقيم في الإسكندرية.



واضافت ان القتيل هو صاحب شركة لتصدير الفواكه والخضروات تقع فرعها في المنطقة التجارية بالمدينة الساحلية.



ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن السلطات المصرية تجري حالياً تحقيقاً في ملابسات الحادث وتفاصيله.



ونشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها بموقع "X" أن الخلفية كانت حادثة إجرامية، وأن كويفر الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، دخل البلاد كمواطن كندي، كما كتب أنه تم تشكيل فريق تحقيق لكشف الملابسات.



وقالت الباحثة المصرية داليا زيادة، في تصريحات خاصة للصحيفة العبرية، إن رجل الأعمال المقتول ظل بعيداً عن الأضواء كرجل أعمال، لكنه كان أحد أشهر التجار في مجال المنتجات الزراعية، كما كان يمتلك مصانع في مدينتي الإسكندرية والبحيرة شمال مصر بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه كان يزور مصر كثيراً ويقيم فيها لفترات طويلة منذ عام 2008.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تقوم حالياً بالتحقيق في الموضوع.



RT



