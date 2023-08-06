الأحد 06-08-2023
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الأحد، 06-08-2023 10:13 م

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب.. على ماذا تحتوي؟

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الوكيل الإخباري- تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من العاهل المغربي محمد السادس، حيث تتناول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.اضافة اعلان


وتسلم الرسالة نيابةً عن ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، خالد بن عبد الرحمن العيسى، خلال استقباله في الرياض، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 




 

 


 

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