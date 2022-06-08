الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

تقرير دولي: "صدمة غذائية" ستواجه الدول ذات الدخل المنخفض

10 شروط وضعتها تركيا لانضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو

ارتفاع أسعار الذهب اليوم محلياً

أنقرة تتحدث عن تقدم في ملف نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود

فيديو - فزعة للتبرع بالدم لطفل مريض في مركز الحسين للسرطان

مطالب بتوسيع مظلة الدعم النقدي المُقدم من صندوق المعونة لكبح جماح الأسعار

6 إصابات بحادث صدم باص مدرسة بعامود كهرباء في إربد - صور

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

إيرادات قناة السويس تقفز إلى 115.7 مليار جنيه خلال عام

الأربعاء، 08-06-2022 10:34 ص

10 شروط وضعتها تركيا لانضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو

62a047034236044ef920f561


الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن أنقرة وضعت 10 شروط أمام السويد وفنلندا كي ترفع الفيتو ضد عضويتهما في "الناتو".

وكانت الدولتان قد سلمتا طلبا إلى الأمين العام لحلف "الناتو"، 18 مايو الماضي، للانضمام إلى الحلف، بينما منعت تركيا بدء مراجعة إجراءات العضوية، حيث قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لا تستطيع أن توافق على عضوية فنلندا والسويد، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن علاقتهما بممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

اضافة اعلان

 

وبحسب الصحيفة، فقد تم جمع الشروط المطلوبة في 10 نقاط، حيث طلبت تركيا من البلدين "دعم أنقرة في حربها ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وضد تنظيم الداعية الإسلامي فتح الله غولن وكافة المنتسبين لأي من التنظيمين".

كذلك جاء ذكر أن السويد وفنلندا، بوصفهما دول "تؤيد تلك المنظمات الإرهابية"، يجب أن تضع القواعد القانونية الضرورية والبنية التحتية القانونية لمكافحة الإرهاب. وتم التأكيد على أن محاولات فتح مكاتب حزب العمال الكردستاني في بلدانهم يجب أن تتوقف، وتم اقتراح "عدم السماح بأنشطة غولن الإرهابية التي تقوم بها في هذه البلدان، وإغلاق المنظمات ذات الصلة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطار

مقتل 10 أشخاص جراء خروج قطار عن سكته في إيران

وو

محاولة السيطرة على حريق ضخم اندلع في سلسلة جبال جنوب مكة المكرمة

مك

6 قتلى بهجوم مسلح على طلبة مدرسة ثانوية في المكسيك

w

الأمم المتحدة : مقتل 4235 أوكرانيا منذ بدء الحرب

f

الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

629f34ce4c59b776d83c9433

الإعلان عن فئات غير مصرح لها بالحج هذا العام بقرار من السعودية

أخبار متعلقة
تركيا علم

رسميا.. تركيا تغير اسمها في الساحة الدولية

6286178442360409a92a7f0d

موسكو: سنطلب من تركيا إعادة فتح أجوائها أمام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا

196796

بايدن يعتزم لقاء زعيمي فنلندا والسويد بشأن توسيع الناتو

628613f14c59b743e36f16b3 (1)

أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في شمال سوريا

628492f64c59b71d956fa400

فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبات للانضمام إلى الناتو

627e78884c59b74f0e3a605b

السويد تقرر رسميا الانضمام إلى حلف الناتو