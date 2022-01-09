الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

"الصحة" تُصحّح خطأً في الإيجاز اليومي لحالات كورونا - تفاصيل

إقرار الدليل الإجرائي للاعتماد الأكاديمي للمستشفيات التعليمية

38.8 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي

هيئة الاعتماد تُطلق آلية جديدة لاعتماد وجودة البرامج الأكاديمية - تفاصيل

نسبة الفحوصات الايجابية تقترب من 7% في الاردن

20 وفاة و 2349 اصابة كورونا جديدة في المملكة

الإفتاء: التمويل الشخصي "التورق "حرام شرعاً"

ايقاف حركة القوارب الزجاجية والصيد في العقبة

نشر معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية

الحكومة تبحث إنشاء مدينة إدارية جديدة ومتطورة

الأحد، 09-01-2022 03:09 م

200 قتيل حصيلة الهجمات في نيجيريا

354989_14_1641732214


الوكيل الإخباري-أعلنت المتحدثة باسم الحكومة النيجيرية، عن ارتفاع حصيلة الهجمات في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد إلى 200 قتيل على الأقل خلال الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب)، عن المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الإنسانية سدية عمر فاروق قولها "إن مقتل 200 شخص بسبب هجوم قطاع الطرق فاجعة".


وأضافت الوزيرة في بيان مساء أمس السبت "نشعر بالقلق أيضا إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم، ونحو 10 آلاف من الضحايا باتوا مشردين بعدما سويت منازلهم بالأرض على أيدي قطاع الطرق، فيما العشرات لا يزالون مفقودين".


واقتحم المسلحون عدة مناطق وقرى خلال الأيام الماضية، ولا تزال مناطق في وسط وشمال غرب نيجيريا تشهد منذ سنوات اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراض، وأصبحت بعض المجموعات عصابات إجرامية يطلق عليها اسم "قطاع طرق" يقوم أفرادها بعمليات قتل ونهب وخطف.


وأدرجت الحكومة النيجيرية رسميا العصابات على قوائم الإرهاب ما يعني انها ستنال عقوبات أشد بحق المسلحين المدانين والمخبرين والداعمين لهم.
وافادت القوات المسلحة النيجيرية بأنها قتلت 537 من قطاع الطرق المسلحين وعناصر إجرامية أخرى في هذه المنطقة، واوقفت 374 آخرين منذ أيار الماضي، وكذلك أنقذت 452 مخطوفا من المدنيين".

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61daed9a36892

السعودية تعلن عن استئناف الدراسة الحضورية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

قبر-الرسول

السعودية..زيارة قبر الرسول ﷺ تقتصر على الرجال فقط

0edf4639-f2a3-477c-9372-34e5447214c1

السودان..الأمن يفرق المتظاهرين لمنعهم من الوصول الى القصر الرئاسي في الخرطوم

00aef263-a3ff-4bbc-ab93-19f2f259635d_16x9_1200x676

البرلمان العراقي يبدأ أولى جلساته لانتخاب رئيسه ونائبين له

61dacb884c59b727fd641f2b

كازاخستان..164 قتيلا جراء اعمال الشغب في البلاد

67ac6e91-0742-4edc-bf8e-3e4db5286334

مقتل ستة مسلحين في عملية أمنية جنوب غربي باكستان