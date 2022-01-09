200 قتيل حصيلة الهجمات في نيجيريا

الوكيل الإخباري-أعلنت المتحدثة باسم الحكومة النيجيرية، عن ارتفاع حصيلة الهجمات في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد إلى 200 قتيل على الأقل خلال الأسبوع الماضي.

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ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب)، عن المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الإنسانية سدية عمر فاروق قولها "إن مقتل 200 شخص بسبب هجوم قطاع الطرق فاجعة".



وأضافت الوزيرة في بيان مساء أمس السبت "نشعر بالقلق أيضا إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم، ونحو 10 آلاف من الضحايا باتوا مشردين بعدما سويت منازلهم بالأرض على أيدي قطاع الطرق، فيما العشرات لا يزالون مفقودين".



واقتحم المسلحون عدة مناطق وقرى خلال الأيام الماضية، ولا تزال مناطق في وسط وشمال غرب نيجيريا تشهد منذ سنوات اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراض، وأصبحت بعض المجموعات عصابات إجرامية يطلق عليها اسم "قطاع طرق" يقوم أفرادها بعمليات قتل ونهب وخطف.



وأدرجت الحكومة النيجيرية رسميا العصابات على قوائم الإرهاب ما يعني انها ستنال عقوبات أشد بحق المسلحين المدانين والمخبرين والداعمين لهم.

وافادت القوات المسلحة النيجيرية بأنها قتلت 537 من قطاع الطرق المسلحين وعناصر إجرامية أخرى في هذه المنطقة، واوقفت 374 آخرين منذ أيار الماضي، وكذلك أنقذت 452 مخطوفا من المدنيين".

بترا