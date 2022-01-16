الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

انزلاق حافلة ركاب على طريق جرش عمان

كورونا ينذر بعودة العراق للإغلاق التام

وصول مساعدات قطرية إلى بيروت

21 منظمة تونسية تستنكر "القمع البوليسي" لمظاهرات الجمعة

الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خرق لأجوائنا

قرار جريء ننتظره منك أيها الوزير

تأخير دوام تربية البادية الشمالية الشرقية

عجلون.. لجنة الصحة والسلامة تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

الأغوار الشمالية: إغلاقات محدودة لعبارات تصريف مياه الأمطار

الأرصاد: انجماد بمنطقة رأس النقب وانعدام الرؤية الأفقية

الأحد، 16-01-2022 12:48 ص

21 منظمة تونسية تستنكر "القمع البوليسي" لمظاهرات الجمعة

w


الوكيل الاخباري - استنكرت 21 منظمة تونسية، السبت، ما أسمته "نهج القمع البوليسي" الذي استهدف المحتجين في مظاهرات الجمعة، محملة الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك.

جاء ذلك في بيان مشترك وقّعته تلك المنظمات والجمعيات (جميعها غير حكومية)، بينها "نقابة الصحفيين التونسيين"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، ومنظمتي "البوصلة" و"محامون بلا حدود".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

وصول مساعدات قطرية إلى بيروت

w

الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خرق لأجوائنا

1202212214313272716790

الجامعة العربية تدين احتجاز السفينة الإماراتية باليمن

61e2dbe442360459bb0969bf

هيئة الدفاع عن البحيري: الحالة الصحية لموكلنا بلغت مرحلة الخطر الشديد

thumbs_b_c_3ec5a037b129d8be76799e33eb7b676c

كندا تسجل 121 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

61d924df4c59b759f73bab34

رئيس كازاخستان يأمر بإنشاء قوة عمليات خاصة وإصلاح نظام الأمن القومي