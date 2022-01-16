21 منظمة تونسية تستنكر "القمع البوليسي" لمظاهرات الجمعة

الوكيل الاخباري - استنكرت 21 منظمة تونسية، السبت، ما أسمته "نهج القمع البوليسي" الذي استهدف المحتجين في مظاهرات الجمعة، محملة الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك.



جاء ذلك في بيان مشترك وقّعته تلك المنظمات والجمعيات (جميعها غير حكومية)، بينها "نقابة الصحفيين التونسيين"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، ومنظمتي "البوصلة" و"محامون بلا حدود".

اضافة اعلان