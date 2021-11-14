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الأحد، 14-11-2021 01:21 م

3 قتلى بينهم مسلحان جراء غارة وسط اليمن

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الوكيل الإخباري- توفي ثلاثة أشخاص بينهم مسلحان يعتقد أنهما منتميان إلى تنظيم "القاعدة" قتلوا جراء غارة جوية من المرجح أنها نفذت من قبل الجيش الأمريكي وسط اليمن اليوم الأحد وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

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ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن طائرة مسيرة يعتقد أنها أمريكية استهدفت سيارة كانت تقل رجلا يعد عضوا في "القاعدة" وزوجته، ما أدى إلى إصابتهما بجروح.


وتابع المسؤول أن سيارة أخرى على متنها ثلاثة أشخاص (وهم مدني ومسلحان يعتقد أنهما من "القاعدة") توجهت إلى موقع الحادث لإسعاف الجريحين، لكنها تعرضت لضربة جوية أخرى، ما أسفر عن مقتل ركابها الثلاثة.
وأكد مسؤول حكومي آخر في المنطقة الحدودية بين محافظتي شبوة والبيضاء، في حديث لـ"فرانس برس"، صحة الأنباء عن تنفيذ غارتين بواسطة طائرة مسيرة وحصيلة ضحاياهما.

 

روسيا اليوم

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