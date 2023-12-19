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الثلاثاء، 19-12-2023 03:44 م

3 وفيات غامضة في قاعدة عسكرية أمريكية

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الوكيل الاخباري- تكررت حالات الوفاة الغامضة في قاعدة فورت جاكسون العسكرية الأمريكية في كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا الأمر الذي أثار التساؤلات.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن القاعدة شهدت حالتي وفاة في غضون أسبوعين، حيث عثر السبت الماضي على رقيب تدريب بالجيش الأمريكي يدعى زاكاري ميلتون يبلغ من العمر 30 عاما ميتا في سيارته بعدما تغيب عن العمل.

وبحسب مسؤولي "فورت جاكسون" فإن أفراد خدمات الطوارئ الطبية أعلنوا وفاة ميلتون بعد وقت قصير من عثورهم عليه، وأضافوا أنه جرى إخطار أقاربه فيما يقوم قسم التحقيقات الجنائية بالجيش الأمريكي بالتحقيق في وفاة ميلتون الذي كان يخدم في الكتيبة الأولى من فوج المشاة الرابع والثلاثين.

وتعد وفاة ميلتون هي حالة الوفاة الثانية التي تشهدها "فورت جاكسون" خلال الأسبوعين الماضيين حيث عثر أعضاء القاعدة في 8 ديسمبر على الرقيب ألين بيرترام (34 عاما)، من الكتيبة الثانية فوج المشاة الثالث عشر، ميتا بعد تغيبه عن العمل.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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