الأربعاء 22-12-2021
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الأربعاء، 22-12-2021 10:27 ص

64 وفاة وأكثر من 20 مفقودا بغرق قارب في مدغشقر

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الوكيل الإخباري-أعلنت سلطات مدغشقر أن حصيلة ضحايا حادث غرق قارب قبالة سواحل البلاد تجاوزت 60 وفاة ، بينما لا يزال أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين.

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وأكدت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر (APMF) اليوم الأربعاء أن 64 شخصا على الأقل توفوا جراء الحادث الذي وقع قبالة السواحل الشمالية الشرقية من البلاد، بينما لا يزال البحث مستمرا عن 24 راكبا مفقودا في القارب المنكوب.


وأشارت الوكالة إلى إنقاذ 50 شخصا بعد الحادث الذي تعرض له ليلة الاثنين الماضي قارب خشبي لم تكن لديه رخصة ضرورية لنقل الركاب، وكان على متنه 138 شخصا.

 

روسيا اليوم

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