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السبت، 04-06-2022 06:40 ص

77 إصابة بجدري القرود ووضع مقلق في كندا

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الوكيل الإخباري - أعلنت كندا عن تسجيل 77 إصابة مؤكدة بـ"جدري القردة".

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 وأشارت السلطات الصحية في البلاد إلى أن غالبية الحالات رصدت تقريبا في مقاطعة "كيبيك"، منوهة إلى أن الوضع "يبعث على القلق".


وقال المسؤول في وكالة الصحة العامة الفدرالية هوارد نجو، إن "الوضع في البلاد يعتبر مقلقا"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة تخشى خصوصا من ظهور حالات تتفشى بين العائلات وتؤثر في النساء الحوامل أو الأطفال الصغار".


وأضاف: "هذا الانتشار لا يقتصر على مجموعة أو بيئة محددة، وبالتالي يمكن أن يؤثر على أي شخص".


وأكد أن مقاطعة "كيبيك"، والتي سجلت أول إصابتين فيها منذ مايو الماضي، تلقت لقاحات مضادة للجدري، يمكن أن تكون فعالة في حماية المخالطين للمصابين بجدري القرود.


و"جدري القرود"، مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة، حسب منظمة الصحة العالمية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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