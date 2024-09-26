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أنباء عن تدمير "الخنجر" الروسي 4 مقاتلات "إف 16" أوكرانية بضربة واحدة

صاروخ
صاروخ كينجال الروسي
الخميس، 26-09-2024 01:00 م

الوكيل الإخباري- قال المدون الأوكراني الموجود في الاتحاد الأوروبي أناتولي شاري إن القوات الروسية ربما تكون قد دمّرت 4 طائرات من طراز "إف-16" بضربة غير متوقعة بصواريخ "كينجال" (الخنجر) فرط الصوتية.

جاء ذلك وفقا لما كتبه شاري بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام" (1.3 مليون متابع)، حيث تابع: "تقول مصادر إنه نتيجة للضربة الروسية غير المتوقعة، تم تدمير 4 طائرات من طراز (إف-16) وجاري التحقق".

ومن المفترض أن المقاتلات كانت متمركزة في أراضي المطار العسكري بمدينة ستاروكونستانتينوف التي تم قصفها بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية، حيث أفيد في وقت سابق أن القوات المسلحة الروسية قصفت المطار العسكري الواقع في مقاطعة أوديسا، والتابع للواء الطيران التكتيكي السابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

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ويقول شهود عيان من السكان هناك إنهم شاهدوا تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف في منطقة المطار بعد الهجمات.


وقد أبلغ منسق قوات المقاومة السرية في نيكولاييف سيرغي ليبيديف عن وقوع هجمات على منطقة المطار في ستاروكونستانتينوف، والذي قال إنه من الممكن أن يكون بعض الطيارين الأجانب قد أصيبوا نتيجة الضربة التي وجهها الجيش الروسي لميناء "يوجني" (الجنوبي) بمقاطعة أوديسا، حيث كانت سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16" تتجه إلى هناك.


ووفقا لليبيديف، فقد وقع انفجار في ميناء "يوجني" يوم 24 سبتمبر في حوالي الحادية عشرة مساء، وقد أبلغ عن وصول سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16" لم تجرؤ على تفريغ حمولتها في ميناء أوديسا، فتوجهت إلى ميناء "يوجني".

 

RT

 
gnews

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