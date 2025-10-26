لافروف: مصير القمة الروسية الأمريكية في بودابست بيد واشنطن

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن آفاق عقد القمة الروسية الأمريكية في بودابست تعتمد بالكامل على الموقف الأمريكي، موضحا أن المبادرة لعقد اللقاء جاءت من واشنطن.



وأوضح لافروف في مقابلة مع قناة "ألتراهانغ" الهنغارية على "يوتيوب" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اللقاء في بودابست، مشيرا إلى أن بوتين وافق على المبادرة وأعرب عن استعداده للتحضير لها.



وأضاف الوزير: "هناك مبادرة، ونحن أشخاص مهذبون. عندما تتم دعوتنا، نوافق ونتفق على الصيغة والمكان والزمان. لكن الرئيس الأمريكي أعلن لاحقا إلغاء الدعوة، قبل أن توضح واشنطن أن الأمر مجرد تأجيل. لذا، كل شيء يعتمد على الجانب الأمريكي".

وأشار لافروف إلى أنه أجرى "محادثة بناءة ومثمرة" مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تناولت تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الزعيمان الروسي والأمريكي خلال قمة ألاسكا في أغسطس الماضي.