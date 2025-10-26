لافروف: مصير القمة الروسية الأمريكية في بودابست بيد واشنطن

وأوضح لافروف في مقابلة مع قناة "ألتراهانغ" الهنغارية على "يوتيوب" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اللقاء في بودابست، مشيرا إلى أن بوتين وافق على المبادرة وأعرب عن استعداده للتحضير لها.
وأضاف الوزير: "هناك مبادرة، ونحن أشخاص مهذبون. عندما تتم دعوتنا، نوافق ونتفق على الصيغة والمكان والزمان. لكن الرئيس الأمريكي أعلن لاحقا إلغاء الدعوة، قبل أن توضح واشنطن أن الأمر مجرد تأجيل. لذا، كل شيء يعتمد على الجانب الأمريكي".
وأشار لافروف إلى أنه أجرى "محادثة بناءة ومثمرة" مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تناولت تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الزعيمان الروسي والأمريكي خلال قمة ألاسكا في أغسطس الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية: إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
-
وصول سفينة حربية أميركية إلى ترينيداد وتوباغو قرب سواحل فنزويلا
-
نعيم قاسم: استهداف منزل نتنياهو كان مقصودا ويعتبر إنجازا استخباريا وعمليا
-
هيئة الأركان العامة الأوكرانية: الوضع على محور كراسنوأرميسك صعب ومعقد
-
ترامب سيطلع الكونغرس على تحرك عسكري محتمل في أميركا الجنوبية
-
رئيس بلدية إسطنبول يمثل أمام القضاء للتحقيق في تهم تجسس
-
ألمانيا تعدم 400 ألف طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور
-
أول تصريح لمفتي السعودية بعد تعيينه