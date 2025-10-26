هيئة الأركان العامة الأوكرانية: الوضع على محور كراسنوأرميسك صعب ومعقد

وجاء في بيان هيئة الأركان في قناتها على "تلغرام": "الوضع في منطقة تجمع بوكروفسك-ميرنوغراد وفي قطاع أوتشيريتين من اتجاه بوكروفسك يبقى معقدا. العدو يتفوق عدديا ويزيد جهوده الهجومية".
وأشارت هيئة الأركان إلى أن الاشتباكات مستمرة على مقربة من مدينة كراسنوأرميسك وداخلها مباشرة، وتتميز بحركية وكثافة عاليتين.
وفي وقت سابق يوم الأحد، صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف خلال تقريره إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجموعات القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية أكملت تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوأرميسك ودميتروف، حيث يتواجد 31 كتيبة تابعة لقوات العدو.
وسبق أن نجحت وحدات الطائرات المسيرة الهجومية والاستطلاعية الروسية في قطع خطوط الإمداد الجوي لقوات نظام كييف على محور كراسنوأرميسك، كما تمكنت القوات الروسية من أسر مجموعة من جنود الوحدة الأوكرانية الخاصة "سكالا" في محيط مدينة كراسنوأرميسك، حسبما أفادت به وكالة "تاس".
وأفادت المصادر بأن المجموعة الأسرى تضم عددا من الجنود الذين تم تجنيدهم بشكل قسري ضمن القوات الأوكرانية.
كما ذكرت أن استسلامهم جاء بعد أن تم القضاء على وحداتهم القتالية بالكامل في المعارك، ويتم حاليا توفير الرعاية والمساعدة الكاملة للأسرى وفق ما تنص عليه القوانين الدولية.
