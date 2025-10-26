نعيم قاسم: استهداف منزل نتنياهو كان مقصودا ويعتبر إنجازا استخباريا وعمليا

الوكيل الإخباري- قال أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم إن استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الحرب الأخيرة "كان إنجازا استخباريا".



وأوضح قاسم في مقابلة خاصة مع قناة "المنار" قائلا: "أحد الإخوة في الميدان كان معه الخارطة ويعرف التوزيعات، فأخبر مسؤوله قائلا: 'إذا كان عندكم فكرة لضرب هذا المكان فأنا قادر أن أعدّ الإحداثية الدقيقة من أجل ضربه، الأخ أخذ الإذن ونفّذ الضربة، وكان موفقا؛ هذا الأخ قدر أن يركّب الإحداثية بطريقة صحيحة. ومثل هذا كثير، لأنَّ المُدرِّبين من الإخوة يملكون خبرات عالية، ودليل ذلك أن كل الأماكن التي استهدفوها وأرادوا إصابتها أصابوها".



وأشار قاسم إلى أن هذه "الضربة كانت مقصودة، إما لإصابة نتنياهو أو لإصابة منزله. نفس الاستهداف كان موجَّها للمنزل ككل وليس لغرفة النوم تحديدا، وكان هذا إنجازا استخباريا وعمليا، إذ تحققت الإصابة في المكان المستهدف".



وبين أمين عام "حزب الله" أن "قصف تل أبيب تم بناء على قرار سياسي"، موضحا أنه "كان هناك انضباط كبير من قيادة المقاومة والهدف إيلام الاسرائيلي وكان يمكن أن يستمر لو استمرت الحرب".