الشرع يبدأ زيارة عمل للسعودية يوم الاثنين

الوكيل الإخباري- يبدأ الرئيس السوري أحمد الشرع غدا زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس الشرع سيلتقي ولي العهد السعودي "لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة في المؤتمر المنعقد في العاصمة الرياض، كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.
ويرافق الرئيس الشرع وفد سوري رفيع المستوى يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء الوطنيين، حيث سيجري الوفد لقاءات مع كبار المستثمرين العالميين والشركات الرائدة "لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة".


يذكر أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة ينطلق غداً ويستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة زعماء ورؤساء دول وكبار المستثمرين تحت شعار "مفتاح الازدهار"، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 8 آلاف مشارك و650 متحدثاً بارزاً عبر 250 جلسة حوارية.

 

