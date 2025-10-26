الدفاع الروسية: إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون 4 ساعات.



وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام"، اليوم الأحد، إنه "خلال الفترة من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو اعترضت ودمرت وسائل الدفاع الجوي 22 طائرة مسيرة أوكرانية".



وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وطائرتين فوق مقاطعة كالوغا وطائرة أخرى فوق مقاطعة موسكو.

اضافة اعلان



وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 26 طائرة مسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك خلال الفترة من الساعة 11:00 صباحا و16:00 ظهرا بتوقيت موسكو.

