الأحد 2025-11-02 06:57 م
 

إيران: إنشاء 8 محطات نووية جديدة بالتعاون مع روسيا بات على جدول الأعمال

إيران: إنشاء 8 محطات نووية جديدة بالتعاون مع روسيا بات على جدول الأعمال
إيران: إنشاء 8 محطات نووية جديدة بالتعاون مع روسيا بات على جدول الأعمال
 
الأحد، 02-11-2025 05:06 م
الوكيل الإخباري-   صرّح محمد إسلامي نائب رئيس إيران، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن بناء 8 محطات نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد بالتعاون مع روسيا قد أصبح على جدول الأعمال.اضافة اعلان


جاء هذا التصريح خلال لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع كبار مديري الصناعة النووية اليوم الأحد في أحد مرافق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث اطلع على مستجدات وضع الصناعة النووية في البلاد، ومستوى إنتاج الكهرباء النووية في الوحدة الأولى لمحطة بوشهر، ووضع بناء الوحدتين الثانية والثالثة فيها.

وقال إسلامي إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وضعت آليات لتسريع مراحل البحث العلمي والتطبيق الصناعي والتجاري للتقنيات النووية، بما يتيح للمواطنين الإيرانيين الاقتراب من الطاقة والتكنولوجيا النووية.

وأشار إسلامي إلى أنه تم إعداد خطة طريق طويلة المدى لصناعة الطاقة النووية حتى عام 2041، بمشاركة جميع الخبراء وأصحاب المصلحة.

وأوضح أن هدف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هو إنتاج 20 ألف ميغاوات من الكهرباء النووية، وأضاف: "لقد أعددنا الآليات المالية والاقتصادية لتنفيذ هذه المشاريع، بحيث تكون ذات جدوى استثمارية واضحة."

ذكّر رئيس الطاقة الذرية الإيرانية بأن المرحلة الأولى من محطة بوشهر النووية دخلت الخدمة في 2013، وقال إن الاتفاق الجديد مع روسيا يشمل بناء 4 محطات في بوشهر و4 محطات في مواقع أخرى يحددها لاحقاً، مضيفاً أن بناء المحطات في مختلف أنحاء البلاد سيضمن توفير طاقة نظيفة ومستدامة.

أكد إسلامي أن مشاريع محطات الطاقة النووية ستشمل إنشاء محطات تحلية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان المناطق المحيطة، مشيراً إلى أن محطة بوشهر للتحلية ستدخل الخدمة العام المقبل بطاقة 70 ألف متر مكعب.

كما أشار إسلامي إلى أهمية تطوير مشاريع نووية في مجالات الصحة، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة، ولفت إلى الفرص الكبيرة في مجالات الكم والليزر والاندماج النووي، مؤكداً أنها تكنولوجيا فائقة الأهمية لتعزيز مكانة إيران العلمية وحمايتها من التدخلات الغربية المستقبلية.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية يفتتح غرفة إدارة العمليات الحدودية المتكاملة في معبر وادي عربة

أخبار محلية وزير الداخلية يفتتح غرفة إدارة العمليات الحدودية المتكاملة في معبر وادي عربة

ا

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال تفتتح أعمال المؤتمر العشرين لمركز الإعلاميات العربيات

الملك في الكرك .. نهجٌ ميدانيٌّ يعيد تعريف القيادة التنموية في الأردن

أخبار محلية الملك في الكرك .. نهجٌ ميدانيٌّ يعيد تعريف القيادة التنموية في الأردن

ل

شؤون برلمانية "خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين

الملك يوجه بإنشاء تلفريك في الكرك لتعزيز السياحة وتوفير فرص عمل

أخبار محلية الملك يوجه بإنشاء تلفريك في الكرك لتعزيز السياحة وتوفير فرص عمل

الدون يشعل السوشيال ميديا .. 24 مليون تفاعل على لقطة العقال والاحتفال الأيقوني

ترند الدون يشعل السوشيال ميديا .. 24 مليون تفاعل على لقطة العقال والاحتفال الأيقوني

ن

فلسطين الجامعة العربية تطالب بتكثيف الجهود لإعادة إعمار غزة

صويلح تختنق بالمركبات .. توقف شبه كامل للسير

خاص بالوكيل صويلح تختنق بالمركبات .. توقف شبه كامل للسير



 
 





الأكثر مشاهدة