الجمعة 2025-09-12 11:45 م
 

البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين
البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين
 
الجمعة، 12-09-2025 10:36 م
الوكيل الإخباري-  رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، باعتباره خطوة مهمة تعكس الموقف الدولي الراسخ الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.اضافة اعلان


وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في بيان ، أن هذا القرار يجسد الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في دعم رؤية حل الدولتين كخيار استراتيجي وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية من خلال رعايتهما لمؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في تموز الماضي، والذي أفضى إلى إعتماد إعلان نيويورك باعتباره أساسًا لتنفيذ حل الدولتين.

كما أشاد اليماحي، بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، وثمن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية، واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، وضمان وقف جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام الجادة وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها، وضمان حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الفريق الركن عواد محمد الخالدي

نعـي فـاضل مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الفريق الركن عواد محمد الخالدي

هولندا تهدد بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في حال مشاركة إسرائيل

عربي ودولي هولندا تهدد بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في حال مشاركة إسرائيل

بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

أخبار محلية بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

عربي ودولي الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

64756 شهيدا و164059 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين 64756 شهيدا و164059 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

إحباط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

أخبار محلية إحباط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

اعلام عبري: الاحتلال يحشد فرقة جلعاد تدريجياً على الحدود مع الأردن

أخبار محلية اعلام عبري: الاحتلال يحشد فرقة جلعاد تدريجياً على الحدود مع الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة