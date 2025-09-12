البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

10:36 م

الوكيل الإخباري- رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، باعتباره خطوة مهمة تعكس الموقف الدولي الراسخ الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.





وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في بيان ، أن هذا القرار يجسد الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في دعم رؤية حل الدولتين كخيار استراتيجي وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية من خلال رعايتهما لمؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في تموز الماضي، والذي أفضى إلى إعتماد إعلان نيويورك باعتباره أساسًا لتنفيذ حل الدولتين.



كما أشاد اليماحي، بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، وثمن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية، واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، وضمان وقف جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام الجادة وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها، وضمان حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

