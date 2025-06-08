الأحد 2025-06-08 03:23 ص
 

الجيش الروسي يدمر 32 مسيرة جوية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول خلال ثلاث ساعات

H
أرشيفية
 
الأحد، 08-06-2025 12:58 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع بأن قوات الدفاع الجوي بالجيش الروسي، تمكنت خلال 3 ساعات فقط من هذا اليوم من تدمير 32 طائرة بدون طيار معادية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول.

وقالت الوزارة في بيانها: "في الفترة بين الساعة 20:00 بتوقيت موسكو و23:00 بتوقيت موسكو من يوم 7 يونيو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي 32 مسيرة جوية من نوع الطائرات تابعة للقوات الأوكرانية فوق مقاطعتين قريبتين من الحدود مع أوكرانيا".

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 27 طائرة بدون طيار معادية فوق أراضي مقاطعة كورسك وخمس طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول".

اضافة اعلان


وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.


وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ 24 فبراير 2022.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

H

عربي ودولي الجيش الروسي يدمر 32 مسيرة جوية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول خلال ثلاث ساعات

G

عربي ودولي رئيس بولندا المنتخب يعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

ا

الطقس الأرصاد: استمرار الأجواء الحارّة في الأردن حتى الأربعاء المقبل

ا

عربي ودولي المعارضة السويدية: حكومة البلاد تخالف الدستور باستضافة زيلينسكي

ا

طب وصحة تحديد مؤشر جديد لآلام الظهر المزمنة

G

طب وصحة منتجات تساعد على نمو الشعر

ا

أخبار محلية المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة

غ

عربي ودولي موسكو تقدم مقترحا لإعادة الرحلات الجوية المباشرة مع واشنطن



 
 





الأكثر مشاهدة