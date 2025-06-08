الجيش الروسي يدمر 32 مسيرة جوية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول خلال ثلاث ساعات

وقالت الوزارة في بيانها: "في الفترة بين الساعة 20:00 بتوقيت موسكو و23:00 بتوقيت موسكو من يوم 7 يونيو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي 32 مسيرة جوية من نوع الطائرات تابعة للقوات الأوكرانية فوق مقاطعتين قريبتين من الحدود مع أوكرانيا".
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 27 طائرة بدون طيار معادية فوق أراضي مقاطعة كورسك وخمس طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ 24 فبراير 2022.
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