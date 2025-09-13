السبت 2025-09-13 01:51 م
 

الخارجية القطرية: قمة الدوحة ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر

لمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
 
السبت، 13-09-2025 10:38 ص
الوكيل الإخباري-   قال مستشار رئيس مجلس الوزراء في قطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة الاثنين ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والمقدَّم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المقرَّر الأحد.اضافة اعلان


وأوضح الأنصاري أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس التضامن العربي والإسلامي مع قطر في مواجهة "العدوان الإسرائيلي الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، مؤكِّدًا رفض الدول المشاركة لـ "إرهاب الدولة" الذي تمارسه إسرائيل.

وتأتي القمة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، والدعوات لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها

جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

فلسطين جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

قدّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الألعاب الرقمية عالم جميل، إلا أن الاعتدال في استخدامها هو سر ا

أخبار محلية تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة

غزة

فلسطين جيش الاحتلال يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا

وزير الزراعة صائب خريسات خلال لقائه سفير جمهورية تركيا لدى المملكة

أخبار محلية وزير الزراعة: نسعى لتسهيل انسياب السلع الأردنية عبر تركيا إلى أوروبا



 
 





الأكثر مشاهدة