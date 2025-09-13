الخارجية القطرية: قمة الدوحة ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر

وأوضح الأنصاري أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس التضامن العربي والإسلامي مع قطر في مواجهة "العدوان الإسرائيلي الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، مؤكِّدًا رفض الدول المشاركة لـ "إرهاب الدولة" الذي تمارسه إسرائيل.
وتأتي القمة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، والدعوات لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.
