الخارجية القطرية: قمة الدوحة ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر

قال مستشار رئيس مجلس الوزراء في قطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة الاثنين ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والمقدَّم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المقرَّر الأحد.





وأوضح الأنصاري أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس التضامن العربي والإسلامي مع قطر في مواجهة "العدوان الإسرائيلي الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، مؤكِّدًا رفض الدول المشاركة لـ "إرهاب الدولة" الذي تمارسه إسرائيل.



وتأتي القمة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، والدعوات لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.