الخارجية المصرية تصدر بيان حاد ضد الكيان

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن هذا "العدوان العسكري" يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية في وضع حد للحرب على قطاع غزة وللتصعيد الناتج عنها في المنطقة.
وشددت مصر على أن عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر، في إطار جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، يعكس الغياب الكامل للإرادة الإسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء في القطاع.
وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه النوايا الإسرائيلية تهدد بمضاعفة العواقب الكارثية على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما في ظل سياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزّل.
وجددت مصر رفضها القاطع "للنهج الإسرائيلي العدواني" المتسبب في تأزم الوضع بالمنطقة، ووضعها على مسار تصادمي ينذر بالمزيد من التصعيد والصراع، نتيجة تجاهل إسرائيل للجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد ووقف الحرب على غزة.
كما عبّرت مصر عن رفضها المستمر للتوسع في سياسات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، والتراجع عن مسار السلام القائم على حل الدولتين والمدعوم إقليمياً ودولياً.
وتشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توتراً متصاعداً منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023 عقب عملية "طوفان الأقصى"، وتفاقم التوتر بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" في أغسطس الماضي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، والذي وصفته دار الإفتاء المصرية بأنه "توجه عدواني واضح لتصفية القضية الفلسطينية".
وتشير تقارير إلى أن إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتمسك بأهداف عسكرية تشمل القضاء على حركة حماس ومنع أي تهديد مستقبلي من غزة، حتى لو أدى ذلك إلى استمرار الحرب وتجاهل المقترحات الدولية للهدنة.
وتلعب مصر دوراً محورياً في الوساطة بين إسرائيل وحماس، حيث قادت مع قطر مفاوضات أسفرت عن مقترح هدنة ثلاثي المراحل في مايو 2024، لكن إسرائيل رفضت الوقف الدائم لإطلاق النار، مؤكدة ضرورة القضاء على حماس عسكرياً.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
طهران توضح شروطها لخفض تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 3.67%
-
برلين تحذر إسرائيل مجددا من الاستيلاء على قطاع غزة والضفة الغربية
-
حملة إعلامية دولية تدعو للتنديد بجرائم إسرائيل ضد الصحفيين
-
جهاز الأمن الأوكراني يوجه اتهامات جديدة لقديروف
-
حماس تعلّق على الخطة الأميركية: غزة ليست للبيع
-
بوتين: أزمة أوكرانيا نتيجة انقلاب مدعوم من الغرب
-
زلزال يضرب شرقي أفغانستان ويخلّف أكثر من 500 قتيل
-
ترامب يرد على شائعات وفاته