الكونغرس يطلب محاسبة رئيس الـ CIA السابق لشهادته زورا حول "تورط روسيا" بدعم ترامب

جاء ذلك في رسالة من الكونغرس، حصلت وكالة نوفوستي على نسخة منها.
وفي الرسالة، أدرجت اللجنة حالات أخرى ذكرت أن برينان، الذي قاد وكالة المخابرات المركزية خلال ولاية باراك أوباما، أدلى فيها بتصريحات كاذبة أثناء شهادته أمام الكونغرس.
وتفيد وسائل الإعلام بأن برينان، يخضع حاليا بالفعل للتحقيق فيما يتعلق بشهادة زور حول "تدخل" روسيا المزعوم في الانتخابات.
في عام 2016، اتهمت وكالات الاستخبارات الأمريكية، روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدّعيةً دعم موسكو للمرشح ترامب. وفي 18 أبريل 2019، أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريرا خلص إلى عدم وجود أي دليل على تواطؤ بين ترامب وروسيا. وقد نفى كلٌّ من ترامب والحكومة الروسية مرات كثيرة المزاعم حول وجود اتصالات خفية مريبة أو محاولات التأثير على الانتخابات.
في 2 يوليو، نشرت صحيفة نيويورك بوست تقرير مديرية التحليل التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أشار إلى انتهاكات إجرائية في إعداد التقرير المتعلق بـ"التدخل الروسي" ودوافعه السياسية المحتملة. وفي 22 يوليو، وصف ترامب نشر معلومات كاذبة حول التدخل بأنه "جريمة القرن" التي تهدد الولايات المتحدة.
