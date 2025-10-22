الأربعاء 2025-10-22 01:31 ص
 

روبيو يبلغ السوداني بضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

الأربعاء، 22-10-2025 12:26 ص
الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء، وناقشا الجهود المبذولة لإتمام صفقات تجارية أميركية في العراق.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان أن روبيو هنأ السوداني على استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا، مما سيعود بالنفع على العراق وتركيا والشركات الأميركية.

وشدد الوزير الأميركي على ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران والتي قال إنها تقوّض سيادة العراق، وأمنه.

وأكد روبيرو التزام واشنطن بالعمل الوثيق مع بغداد لتعزيز المصالح المشتركة، المتمثلة في حماية السيادة العراقية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

سكاي نيوز
 
 
