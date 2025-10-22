روبيو يبلغ السوداني بضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

وأوضحت الوزارة في بيان أن روبيو هنأ السوداني على استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا، مما سيعود بالنفع على العراق وتركيا والشركات الأميركية.
وشدد الوزير الأميركي على ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران والتي قال إنها تقوّض سيادة العراق، وأمنه.
وأكد روبيرو التزام واشنطن بالعمل الوثيق مع بغداد لتعزيز المصالح المشتركة، المتمثلة في حماية السيادة العراقية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا على شفا حرب طاحنة داخل العائلة الملكية.. ما دور ولي العهد الأمير ويليام؟
-
عاجل حماس تؤكد لتركيا التزامها بوقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال
-
الكونغرس يطلب محاسبة رئيس الـ CIA السابق لشهادته زورا حول "تورط روسيا" بدعم ترامب
-
إيطاليا تفتح تحقيقا في سوء معاملة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود
-
دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس
-
وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل نهاية الأسبوع أو خلال الأيام المقبلة
-
ترامب يورّط نفسه: ترشيح جديد يوحّد الجمهوريين والديمقراطيين ضده
-
مصرع 30 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء انفجار صهريج في نيجيريا