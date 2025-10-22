الفاو في الأردن تحتفل بـ 80 عاما من العطاء وتواصل دعم تحول النظم الزراعية والغذائية

07:39 ص

الوكيل الإخباري- أحيت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة ويوم الأغذية العالمي، تحت شعار "يداً بيد من أجل مستقبل أفضل"، داعيةً إلى تعاون عالمي لبناء مستقبل يسوده السلام والاستدامة والازدهار والأمن الغذائي.





ويأتي الاحتفال هذا العام تقديرًا لجهود الفاو في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع"، وزيادة الوعي بأهمية الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.



وقالت سمو الأميرة بسمة إن منظمة الفاو أصبحت اليوم مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ مبادئ الزراعة المستدامة، ودعم تنمية المجتمعات الريفية، إلى جانب دورها في التصدي لتحديات كبرى مثل تغيّر المناخ وفقدان التنوع الحيوي.



وأعربت سموها عن تقديرها للشراكة المستمرة بين الفاو والأردن في مواجهة تحديات محلية، أبرزها شح المياه وحماية المراعي ودعم المحاصيل المحلية الأصيلة وتمكين المجتمعات الريفية.



وأكدت أن برامج الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ساعدت الأردن على الصمود أمام أزمات إقليمية صعبة، كما عززت الرؤية المشتركة نحو بناء نظم غذائية أكثر استدامة وشمولًا وقدرة على التكيف.



وبيّنت سموها أن المنظمة مثلت عبر مبادراتها الريادية، من أنظمة الإنذار المبكر إلى الزراعة الذكية مناخياً، حجر الزاوية في العمل متعدد الأطراف، إذ جمعت بين المعرفة العلمية والسياسات والعمل المجتمعي.



ولفتت إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه الأنظمة الزراعية والغذائية عالميًا، في ظل المخاطر التي تهدد الأراضي الزراعية والمياه والتنوع الحيوي، وهشاشة سلاسل الإمداد.



كما أكدت أهمية دور الفاو في تقديم المساعدات الطارئة ودعم التعافي في المناطق المتضررة من النزاعات والحروب والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن هذا الدور يكتسب أهمية خاصة اليوم في قطاع غزة، الذي يواجه انهيارًا في النظام الغذائي وتعطل سلاسل التوريد وتضرر الأراضي الزراعية والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.



وختمت سموها بالتشديد على ضرورة الاستجابة السريعة وتعزيز العمل المشترك لمواجهة المعاناة التي خلفتها الحرب في غزة، مؤكدة أن صون الأمن الغذائي حقٌ عالمي لكل إنسان، وليس امتيازًا.