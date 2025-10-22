الأربعاء 2025-10-22 07:37 ص
 

أمين حلف الناتو سيلتقي مع ترامب وسط مساعٍ دبلوماسية لإبرام اتفاق سلام في أوكرانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته
 
الأربعاء، 22-10-2025 07:18 ص
الوكيل الإخباري-   يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، واشنطن، الأربعاء، للقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث التعاون بين الجانبين ومسجدات إقليمية.اضافة اعلان


وتأتي الزيارة في وقت كشفت فيه مصادر أميركية عن تطورات جديدة في المساعي الدبلوماسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، إذ قال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع إن روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا في بيان خاص أُرسل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع تحت اسم "الوثيقة غير الرسمية".

وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف ترامب الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.

وقال أحد المسؤولين إن روسيا أكدت أيضا موقفها السابق بعدم نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.

وتأتي أنباء الوثيقة غير الرسمية- وهو مصطلح دبلوماسي يُستخدم للتعبير عن وثيقة غير رسمية الغرض منها إيصال موقف طرف إلى آخر- في الوقت الذي تبدو فيه القمة المقترحة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست محل شك كبير.
 
 
