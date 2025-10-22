الأربعاء 2025-10-22 09:40 ص
 

حكم مرتقب للعدل الدولية في منع إسرائيل إدخال المساعدات لغزة

الأربعاء، 22-10-2025 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصارا استمر عدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


ويتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين.
 
 
