الأربعاء 2025-10-22 01:30 ص
 

بريطانيا على شفا حرب طاحنة داخل العائلة الملكية.. ما دور ولي العهد الأمير ويليام؟

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-10-2025 12:57 ص

الوكيل الإخباري- أفاد موقع The Daily Beast بأن الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، وضع برنامجا لإصلاح جذري للنظام الملكي، ينوي تطبيقه بعد تتويجه.

ووفقا للموقع يعتزم ولي العهد الحالي الذي سيصبح عند تتويجه الملك ويليام الخامس، تجريد أفراد العائلة المالكة الذين لا يؤدون مهام رسمية، من الامتيازات الملكية.

وبحسب مصادر مطلعة مقربة من قصر كنسينغتون، يمثل الإصلاح المقترح تغييرا منهجيا يهدف إلى ضبط عدد الأعضاء النشطين في العائلة المالكة.

اضافة اعلان


وفي إطار عملية إعادة الهيكلة هذه، سيتم تجريد الأميرات يوجيني وبياتريس، وكذلك الأمير هاري وأطفالهما آرتشي وليليبيت، ليس فقط من ألقابهم بل وكذلك من اللقب التقليدي "صاحب السمو الملكي".


ولتنفيذ هذه التغييرات، سيحتاج ويليام بعد جلوسه على العرش الملكي، إلى إصدار مرسوم ملكي خاص، لأن القانون البريطاني الحالي لا يتضمن آلية لتجريد الأمراء من ألقابهم.


وفي الوقت نفسه، سيحتفظ أطفال ويليام وكيت ميدلتون بألقابهم حتى بلوغهم سن الرشد، حيث سيكون لهم الحق في تحديد مدى مشاركتهم في الواجبات الملكية بشكل مستقل.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي بريطانيا على شفا حرب طاحنة داخل العائلة الملكية.. ما دور ولي العهد الأمير ويليام؟

ب

فلسطين نتنياهو يوجه رسالة حازمة للإدارة الأمريكية بخصوص تركيا في قطاع غزة

حماس تؤكد لتركيا التزامها بوقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال

عربي ودولي عاجل حماس تؤكد لتركيا التزامها بوقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال

وأخيرًا العلم يفسر سبب الهلاوس السمعية لدى المصابين بانفصام الشخصية

طب وصحة وأخيرًا العلم يفسر سبب الهلاوس السمعية لدى المصابين بانفصام الشخصية

روبيو يبلغ السوداني بضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

عربي ودولي روبيو يبلغ السوداني بضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

ل

عربي ودولي الكونغرس يطلب محاسبة رئيس الـ CIA السابق لشهادته زورا حول "تورط روسيا" بدعم ترامب

ب

أسواق ومال البنك الدولي يكشف تكلفة إعادة إعمار سوريا

إيطاليا تفتح تحقيقا في سوء معاملة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود

عربي ودولي إيطاليا تفتح تحقيقا في سوء معاملة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود



 
 





الأكثر مشاهدة