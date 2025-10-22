بريطانيا على شفا حرب طاحنة داخل العائلة الملكية.. ما دور ولي العهد الأمير ويليام؟

ووفقا للموقع يعتزم ولي العهد الحالي الذي سيصبح عند تتويجه الملك ويليام الخامس، تجريد أفراد العائلة المالكة الذين لا يؤدون مهام رسمية، من الامتيازات الملكية.
وبحسب مصادر مطلعة مقربة من قصر كنسينغتون، يمثل الإصلاح المقترح تغييرا منهجيا يهدف إلى ضبط عدد الأعضاء النشطين في العائلة المالكة.
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة هذه، سيتم تجريد الأميرات يوجيني وبياتريس، وكذلك الأمير هاري وأطفالهما آرتشي وليليبيت، ليس فقط من ألقابهم بل وكذلك من اللقب التقليدي "صاحب السمو الملكي".
ولتنفيذ هذه التغييرات، سيحتاج ويليام بعد جلوسه على العرش الملكي، إلى إصدار مرسوم ملكي خاص، لأن القانون البريطاني الحالي لا يتضمن آلية لتجريد الأمراء من ألقابهم.
وفي الوقت نفسه، سيحتفظ أطفال ويليام وكيت ميدلتون بألقابهم حتى بلوغهم سن الرشد، حيث سيكون لهم الحق في تحديد مدى مشاركتهم في الواجبات الملكية بشكل مستقل.
