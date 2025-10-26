الخزانة الأمريكية: رواتب العسكريين الأمريكيين قد تتوقف في منتصف نوفمبر

وقال بيسينت لقناة "CBS": "أعتقد أننا سنتمكن من دفع رواتبهم في بداية نوفمبر، ولكن بحلول 15 نوفمبر، فإن جنودنا وأفراد قواتنا الذين هم على استعداد للمخاطرة بحياتهم لن يتمكنوا من الحصول على رواتبهم".
وكانت عضوة مجلس النواب عن الحزب الجمهوري آنا بولينا لونا قد صرحت يوم الأحد أن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يستمر حتى نهاية نوفمبر.
يذكر أنه في الأول من أكتوبر الجاري، بدأت السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة دون أن يتمكن الكونغرس من الاتفاق على الميزانية، ما أدى إلى توقف عمل الحكومة. يعني هذا الإغلاق في الولايات المتحدة توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة، بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها للسنة المالية الجديدة، وهذه ليست حالة نادرة.
وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا على أنه قد يستخدم فترة توقف العمل الحكومي لإجراء تخفيضات كبيرة في الموظفين والمبالغ المدفوعة. وبحسب قوله، فإن موقف الديمقراطيين هو الذي خلق مشكلة في الاتفاق على الميزانية، بينما يستخدم البيت الأبيض الوضع الحالي للتخلص من البرامج التي لا تعجب الجمهوريين.
وحذر رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفين هاسيت في 5 أكتوبر من أن استمرار توقف عمل الحكومة الأمريكية قد يؤدي إلى تخفيضات وخسائر في الناتج المحلي الأمريكي الإجمالي تقدر بـ 15 مليار دولار أسبوعيًا.
روسيا اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
