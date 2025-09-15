السيسي: العدوان الإسرائيلي على الدوحة تجاوز كل الحدود الحمراء

وأضاف السيسي، خلال كلمة مصر في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، أن "ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت ومزعزع للاستقرار الإقليمي، من شأنه توسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه".
وأكّد أن الانفلات الإسرائيلي يتطلّب منا كقادة للعالمين العربي والإسلامي العمل معًا نحو إرساء أسس ومبادئ تُعبّر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة.
ورفض كل صور اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، قائلاً: "نتطلع لأن يمثّل مؤتمر حل الدولتين محطة مفصلية لقيام الدولة الفلسطينية."
-
أخبار متعلقة
-
الشرع: قوتنا في لم شمل أمتنا وضعفنا في تفرقتها
-
الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية
-
الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية
-
الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل
-
أردوغان: العدوان الإسرائيلي المتصاعد يشكل تهديدا لمنطقتنا
-
أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود
-
السوداني: الاعتداء على قطر يبعث برسالة سلبية
-
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي سافر وغادر وجبان