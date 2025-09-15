السيسي: العدوان الإسرائيلي على الدوحة تجاوز كل الحدود الحمراء

04:39 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إنّ العدوان الإسرائيلي على الدوحة يعكس أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري، وتخطّت كافة الحدود الحمراء.





وأضاف السيسي، خلال كلمة مصر في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، أن "ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت ومزعزع للاستقرار الإقليمي، من شأنه توسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه".



وأكّد أن الانفلات الإسرائيلي يتطلّب منا كقادة للعالمين العربي والإسلامي العمل معًا نحو إرساء أسس ومبادئ تُعبّر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة.



ورفض كل صور اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، قائلاً: "نتطلع لأن يمثّل مؤتمر حل الدولتين محطة مفصلية لقيام الدولة الفلسطينية."